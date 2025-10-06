Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 6 октября 2025Бывший СССР

На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

В Верховной Раде предложили написать на банкнотах «Мы верим в Бога»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

В Верховной Раде предложили написать на банкнотах «Мы верим в Бога». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что законопроект зарегистрировал народный депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу, который часто критикует нынешнюю власть.

Однако Telegram-канал напомнил, что аналогичная надпись на английском языке присутствует на американских долларах.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) по случаю годовщины независимости Украины начал выпускать банкноты с лозунгом, который использовали члены «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости