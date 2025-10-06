На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

В Верховной Раде предложили написать на банкнотах «Мы верим в Бога»

В Верховной Раде предложили написать на банкнотах «Мы верим в Бога». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что законопроект зарегистрировал народный депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу, который часто критикует нынешнюю власть.

Однако Telegram-канал напомнил, что аналогичная надпись на английском языке присутствует на американских долларах.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) по случаю годовщины независимости Украины начал выпускать банкноты с лозунгом, который использовали члены «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).