Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 6 октября 2025Бывший СССР

На Запорожской АЭС сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

ЗАЭС: ВСУ не прекращают обстрелы в непосредственной близости от станции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции.

Сообщается, что прилет пришелся на район пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра ЗАЭС. В пресс-службе заявили, что подобные удары «необъяснимы с точки зрения логики» и что инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем.

«Эти провокационные действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы» — сообщили на ЗАЭС.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о ночных взрывах в районе Хмельницкой АЭС. Взрывы на работу станции и ее подключение к электросети не повлияли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала причину СВО

    Россиянин купил робот-пылесос и поплатился

    Страна НАТО захотела обложить пошлинами весь российский импорт

    Фицо объявил о своем первом пакете помощи Украине

    Известная российская телеведущая раскрыла влияние одной фразы Путина на нее

    Сборная России лишилась трех футболистов перед октябрьскими матчами

    Названо оптимальное количество посещений туалета в сутки

    Собчак показала самые смешные комментарии под ее интервью с Арестовичем

    Модный бренд предложил россиянкам обувь на каблуках в виде мужских гениталий

    Россиянам напомнили о важных действиях перед покупкой квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости