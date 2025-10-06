На Запорожской АЭС сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

ЗАЭС: ВСУ не прекращают обстрелы в непосредственной близости от станции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции.

Сообщается, что прилет пришелся на район пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра ЗАЭС. В пресс-службе заявили, что подобные удары «необъяснимы с точки зрения логики» и что инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем.

«Эти провокационные действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы» — сообщили на ЗАЭС.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о ночных взрывах в районе Хмельницкой АЭС. Взрывы на работу станции и ее подключение к электросети не повлияли.