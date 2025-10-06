Россия
03:39, 6 октября 2025

Над Рязанью прогремели взрывы

Shot: Над Рязанью погремели четыре взрыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Жители Рязани сообщили о взрывах и вспышках в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, всего раздалось четыре взрыва, они прозвучали около 02:20. По информации канала, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на севере города.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в результате удара в городе начался пожар.

