Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 6 октября 2025Ценности

Наряд Мелании Трамп во время визита на военно-морскую базу США вызвал ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: Steve Helber / AP

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания посетила мероприятие, посвященное 250-летию военно-морского флота Норфолка, штат Вирджиния, в необычном для себя наряде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

55-летняя знаменитость предстала перед военными в темно-синих джинсах, белой рубашке и коричневом кожаном бомбере. Кроме того, она подобрала к своему образу черные лоферы и белую бейсболку с надписью USA. Также Трамп нанесла на губы розовую помаду.

Читатели портала оценили внешний вид первой леди США в комментариях под материалом. «Мелания выглядит великолепно», «Кожаная куртка, солнцезащитные очки и лоферы, на этот раз без каблуков. Умное решение», «Наша Мелания выглядит потрясающе в этой кожаной куртке», «Как приятно видеть ее в статусе первой леди», «Шикарный образ», — писали они.

В сентябре сообщалось, что Мелания Трамп стала мемом из-за наряда на встрече с королевской семьей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала причину СВО

    Россиянин купил робот-пылесос и поплатился

    Страна НАТО захотела обложить пошлинами весь российский импорт

    Фицо объявил о своем первом пакете помощи Украине

    Известная российская телеведущая раскрыла влияние одной фразы Путина на нее

    Сборная России лишилась трех футболистов перед октябрьскими матчами

    Названо оптимальное количество посещений туалета в сутки

    Собчак показала самые смешные комментарии под ее интервью с Арестовичем

    Модный бренд предложил россиянкам обувь на каблуках в виде мужских гениталий

    Россиянам напомнили о важных действиях перед покупкой квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости