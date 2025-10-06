Назначен глава российской делегации на саммите АТЭС

Главой российской делегации на саммите АТЭС в Южной Корее стал Алексей Оверчук

Вице-премьер России Алексей Оверчук стал главой российской делегации, которая посетит Кенчжу (Южная Корея) для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Соответствующее распоряжение президента РФ опубликовано на портале правовых актов.

Остальной состав делегации предстоит утвердить правительству России.

В начале сентября член СПЧ Элина Сидоренко рассказала, что бизнес стран АТЭС заинтересован в сотрудничестве с Россией и хочет продвигать свои технологии на ее рынке. Государствам этой организации интересны такие сферы, как цифровой дизайн, креативные индустрии и компьютерные игры.

Предполагается, что на предстоящем саммите АТЭС президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября сообщал, что решение о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пока не принято.