12:52, 11 сентября 2025Мир

В Кремле высказались об участии Путина в саммите АТЭС

Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите АТЭС пока не принято
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Решение о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока это решение не принималось», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что на полях саммита АТЭС в октябре президент США Дональд Трамп может встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. В частности, журналисты написали о «серьезных обсуждениях» двухсторонней встречи лидеров.

В августе посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Южная Корея пригласила президента Путина в Кенджу на саммит АТЭС. «Могу подтвердить, что приглашение на имя главы государства нами получено», — сказал дипломат.

