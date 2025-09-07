Стало известно о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

CNN: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

На полях саммита АТЭС в октябре в Южной Корее американский глава Дональд Трамп может встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом информирует телеканал CNN.

В частности, журналисты написали о «серьезных обсуждениях» двухсторонней встречи лидеров. Однако конкретных договоренностей пока нет.

«В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай», — говорится в сообщении телеканала.

В августе Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин дал ему обещание не нападать на Тайвань, пока он в Белом доме.

На днях глава Белого дома в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. При этом попросил председателя КНР передать «самые теплые приветствия» лидерам России и КНДР, пока против Соединенных Штатов готовится «заговор».