Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:29, 7 сентября 2025Мир

Стало известно о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

CNN: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bjorn Trotzki, via www.imago-i / www.imago-images.de / Global Look Press

На полях саммита АТЭС в октябре в Южной Корее американский глава Дональд Трамп может встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом информирует телеканал CNN.

В частности, журналисты написали о «серьезных обсуждениях» двухсторонней встречи лидеров. Однако конкретных договоренностей пока нет.

«В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай», — говорится в сообщении телеканала.

В августе Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин дал ему обещание не нападать на Тайвань, пока он в Белом доме.

На днях глава Белого дома в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. При этом попросил председателя КНР передать «самые теплые приветствия» лидерам России и КНДР, пока против Соединенных Штатов готовится «заговор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

    На Патриарших прудах поймали необычного «лебедя»

    Обломки беспилотника ВСУ упали на территории НПЗ на Кубани

    В Минпросвещения прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

    Стало известно о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

    Во Франции заявили о срыве Путиным плана Макрона по Украине

    В Киеве рассказали о просьбе Зеленского к Макрону

    В Краснодарском крае прозвучали взрывы

    В России выступили за увеличение возраста молодежи

    ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости