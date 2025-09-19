Мир
18:35, 19 сентября 2025Мир

Трамп договорился о личной встрече с одним из мировых лидеров

Трамп договорился встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп договорился о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

«Мы также договорились, что встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее. Я поеду в Китай в начале следующего года, а председатель Си Цзиньпин, в свою очередь, приедет в США в подходящее время», — отметил американский лидер.

Ранее завершился телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и международную повестку дня, в частности, конфликт на Украине. Правительство Китая оценило беседу лидеров как «позитивную и откровенную».

15 сентября Южная Корея пригласила президента России Владимира Путина в Кенджу на саммит АТЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение о возможном участии главы государства в мероприятии еще не принято.

