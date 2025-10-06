Назван содержащий суточную норму магния продукт

Диетолог Устинова: Семена тыквы помогают в выработке мужских гормонов

В горсти семян тыквы содержится суточная норма магния и фосфора. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Устинова в беседе с «Газетой.Ru».

Устинова назвала семена тыквы уникальным продуктом, поскольку они имеют сразу несколько полезных свойств. По ее словам, в 60 граммах этих семян содержится суточная норма магния, необходимая для нервной системы, а также нужного для здоровья костей фосфора.

Диетолог добавила, что тыквенные семечки полезны для мужского здоровья, и уточнила, что их считают природным афродизиаком. Она пояснила, что эффект объясняется наличием в семенах большого количества цинка, который помогает в выработке мужских гормонов и сперматогенезе.

Кроме этого, по словам Устиновой, этот продукт часто рекомендуют для профилактики анемии, так как в тыквенных семечках содержатся кобальт, марганец и медь, участвующие в процессе кроветворения.

