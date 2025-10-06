Названы самые выгодные регионы для отдыха компанией на Новый год

Самым выгодным регионом для отдыха компанией на Новый год оказался Дагестан

Рейтинг регионов для выгодного отдыха компании от трех человек возглавил Дагестан, где средняя стоимость проживания за ночь составляет 5847 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса бронирования отелей «Яндекс. Путешествия».

На втором месте расположилась Свердловская область (8 880 рублей), на третьем — Новгородская область (3 520 рублей). В пятерку также вошли Воронежская (14 000) и Владимирская (17 760 рублей) области.

Согласно данным исследования, россияне, путешествующие компанией, бронируют жилье на новогодние праздники за три месяца до поездки. Наиболее выгодные цены при бронировании — на 20-30 процентов ниже — в первой половине октября, первой половине ноября и непосредственно перед новогодними праздниками.

Ранее сообщалось, что россияне признались в желании отправиться в путешествие по местам съемок известных кинофильмов. Поехать в Карелию и посмотреть, где снимали «Любовь и голуби», мечтают 46 процентов респондентов.