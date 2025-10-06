Россия
12:16, 6 октября 2025

Украина выпустила по России дальнобойную управляемую крылатую ракету

МО России: Система ПВО сбила дальнобойную управляемую крылатую ракету «Нептун»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: National Security and Defense Council Press Service / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России дальнобойную управляемую крылатую ракету «Нептун». Это следует из сообщения российского Министерства обороны (МО).

Как рассказали в МО, ракету сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, ПВО уничтожила шесть выпущенных ВСУ реактивных снарядов HIMARS и 356 беспилотников самолетного типа.

По какому объекту планировали ударить ракетой «Нептун» ВСУ, не уточняется.

Как ранее заявлял российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.

