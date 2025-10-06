Нетаньяху сравнил ХАМАС с крокодилом и призвал не кормить его

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил радикальное палестинское движение ХАМАС с крокодилом и призвал Европу не кормить его. Слова политика приводит телеканал Euronews.

«Не кормите крокодила, потому что он придет за вами после того, как поглотит Израиль», — сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, Европа «покорилась палестинскому терроризму» и радикальному исламистскому меньшинству, проживающему на ее территории. Он подчеркнул, что считает признание Государства Палестина наградой для ХАМАС со стороны европейцев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что представленный израильской стороне план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа стал неожиданной неприятностью для Нетаньяху. «Это было похоже на последнее предательство», — отметил собеседник издания.