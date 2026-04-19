Захарова: Попытки поставить знак равенства между СССР и Рейхом ущербны

Попытки приравнять Советский Союз к Третьему рейху являются неприемлемыми. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми. В отличие от гитлеровской Германии, развязавшей войну с целью уничтожения целых народов, Советский Союз защищал свою землю и будущее человечества», — сказала она.

По ее словам, именно СССР сыграл решающую роль в победе над нацизмом, освободив Европу и заплатив за это разрушенными городами и миллионами жизней своих граждан.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий обвинил СССР в причастности к холокосту. По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит не только на Германии, но и на Советском Союзе. Он отметил, что именно эта война стала началом холокоста, что делает СССР соучастником трагедии.