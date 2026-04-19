Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:30, 19 апреля 2026

В МИД высказались об «ущербном» приравнивании СССР к Третьему рейху

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Попытки приравнять Советский Союз к Третьему рейху являются неприемлемыми. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми. В отличие от гитлеровской Германии, развязавшей войну с целью уничтожения целых народов, Советский Союз защищал свою землю и будущее человечества», — сказала она.

По ее словам, именно СССР сыграл решающую роль в победе над нацизмом, освободив Европу и заплатив за это разрушенными городами и миллионами жизней своих граждан.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий обвинил СССР в причастности к холокосту. По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит не только на Германии, но и на Советском Союзе. Он отметил, что именно эта война стала началом холокоста, что делает СССР соучастником трагедии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cитуация очень сложная». Буданов раскрыл темпы мобилизации украинцев

    В Европе впечатлились шуткой премьера Словакии о России

    Венгерский политолог описал будущее сотрудничества с Россией

    Жителям Московского региона пообещали потепление

    Посол Украины призвала США изменить решение по России

    Россияне начали возвращаться к наличным деньгам

    В МИД высказались об «ущербном» приравнивании СССР к Третьему рейху

    Названа неожиданная причина поражения Орбана

    Президент Колумбии выступил с резким обвинением в адрес США

    Трамп назвал «отличного» союзника США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok