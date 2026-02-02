В Израиле прокомментировали заявление президента Польши о вине СССР в холокосте

Трапиров: Слова Навроцкого оскорбляют память жертв холокоста и советских солдат

Заявление президента Польши Кароля Навроцкого о вине СССР в холокосте оскорбляет память жертв холокоста и советских солдат, а также говорит об отсутствии исторической честности. Об этом заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров в беседе с РИА Новости.

«Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм», — сообщил Трапиров.

По его мнению, слова Навроцкого о причастности СССР к холокосту искажают историю. Он также назвал высказывания польского главы опасным актом «исторического и политического ревизионизма», оскорбляющего память жертв холокоста и солдат-освободителей.

Ранее Навроцкий обвинил СССР в причастности к холокосту. По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит не только на Германии, но и на СССР. Он отметил, что именно эта война стала началом холокоста, что делает СССР соучастником трагедии.