05:26, 19 апреля 2026

Названа неожиданная причина поражения Орбана

Политолог Межевич: Мадьяр обошел Орбана, потому что он моложе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

После разгромного поражения на выборах в парламент Венгрии премьер-министра Виктора Орбана приводились различные объяснения причин его поражения. В разговоре с aif.ru президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич озвучил неожиданную причину проигрыша политика.

«Почему еще выиграл Мадьяр? Он выиграл, потому что он, элементарно, моложе. Новое имя, спортивный, подтянутый», — отметил эксперт.

При этом, считает Межевич, в будущем Орбан может учесть этот факт и предложить человека, являющегося продолжателем его дел. На фоне этого политолог напомнил, что через пять или десять лет постареет и сам Мадьяр, и это так же смогут использовать против него.

Ранее газета L'AntiDiplomatico писала, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, в отличие от других европейских лидеров, не является сторонником помощи Украине. Как отмечает издание, Мадьяр не торопится направлять Киеву средства, в которых нуждается его собственная страна.

