Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:45, 19 апреля 2026Бывший СССР

Посол Украины призвала США изменить решение по России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Украина призывает США возобновить санкции против российской нефти. Об этом заявила посол республики в Вашингтоне Ольга Стефанишина в соцсети X.

По ее словам, нельзя допускать, чтобы Москва извлекала выгоду от действий Ирана. «Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для оказания помощи противникам США», — написала дипломат.

Ранее США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Мера действует на сырье, загруженное на танкеры до 17 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok