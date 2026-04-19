Посол Украины призвала США изменить решение по России

Стефанишина призвала США возобновить санкции против российской нефти

Украина призывает США возобновить санкции против российской нефти. Об этом заявила посол республики в Вашингтоне Ольга Стефанишина в соцсети X.

По ее словам, нельзя допускать, чтобы Москва извлекала выгоду от действий Ирана. «Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для оказания помощи противникам США», — написала дипломат.

Ранее США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Мера действует на сырье, загруженное на танкеры до 17 апреля.