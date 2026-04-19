05:44, 19 апреля 2026

Россияне начали возвращаться к наличным деньгам

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Россияне в прошлом году резко нарастили использование наличных денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Лидерами по приросту стали Ставропольский край и Севастополь. В пятерку вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. Всего использование наличных в прошлом году выросло в 69 российских субъектах.

В России проблемы с платежами с помощью банковских карт или смартфонов связаны с участившимися случаями отключений мобильного интернета, из-за которых привычные сервисы не работают. Власти объясняют такое решение интересами безопасности, хотя, как отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко, такие объяснения кажутся людям недостаточно подробными.

