Россияне начали возвращаться к наличным деньгам

РИА: Россияне нарастили использование наличных денег

Россияне в прошлом году резко нарастили использование наличных денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Лидерами по приросту стали Ставропольский край и Севастополь. В пятерку вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. Всего использование наличных в прошлом году выросло в 69 российских субъектах.

В России проблемы с платежами с помощью банковских карт или смартфонов связаны с участившимися случаями отключений мобильного интернета, из-за которых привычные сервисы не работают. Власти объясняют такое решение интересами безопасности, хотя, как отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко, такие объяснения кажутся людям недостаточно подробными.