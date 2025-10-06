В США рассказали о влиянии на Нетаньяху плана Трампа по Газе

FT: План Трампа по урегулированию в Газе стал предательством для Нетаньяху

Представленный израильской стороне план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа стал неожиданной неприятностью для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Проект плана был представлен Нетаньяху во время его нахождения в Нью-Йорке в присутствии его ближайших советников и представителей от США. По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией, обсуждение плана стало «неприятной концовкой» встречи.

«Это было похоже на последнее предательство», — отметил источник.

Ранее Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и исламским радикальным движением ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Среди прочего, глава Белого дома не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой. Вместо этого политик предлагает заморозить все военные операции и ввести туда международный контингент с участием арабских сил.

ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану главы Белого дома. В свою очередь власти Израиля распорядились прекратить операцию по захвату Газы. Израильским военным приказано сократить активность в Газе до минимума. Разрешены будут только оборонительные действия.

Нетаньяху в видеообращении выразил надежду, что заложники вернутся в ближайшие несколько дней. По его мнению, Израиль «находится на пороге очень большого достижения», однако «это еще не финал». Он уточнил, что палестинское радикальное движение ХАМАС решило отпустить заложников на фоне военного и дипломатического давления.

Дональд Трамп подчеркнул, что ХАМАС ждет полное уничтожение в случае отказа передачи власти в Газе.