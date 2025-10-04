Мир
23:08, 4 октября 2025Мир

Нетаньяху назвал условие для разоружения ХАМАС

Нетаньяху обещал разоружить ХАМАС после освобождения заложников в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении выразил надежду, что заложники вернутся в ближайшие несколько дней. Его слова приводит The Times of Israel.

По мнению Нетаньяху, Израиль «находится на пороге очень большого достижения», однако «это еще не финал». Он уточнил, что палестинское радикальное движение ХАМАС решило отпустить заложников на фоне военного и дипломатического давления.

Премьер добавил, что представители Израиля поедут в Каир для согласования «технических деталей» освобождения заложников. Ожидается, что переговоры займут несколько дней. Второй этап соглашения предполагает, что «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован».

«Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану [президента США Дональда] Трампа, либо военным путем с нашей стороны», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль распорядился остановить операцию по захвату Газы. Соответствующее решение приняли после того, как воюющие стороны согласились приступить к выполнению мирного плана Трампа.

