Израиль остановил операцию по захвату Газы

Власти Израиля распорядились прекратить операцию по захвату Газы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ».
Соответствующее решение было принято после того, как воюющие стороны согласились приступить к выполнению мирного плана президента США Дональда Трампа. В итоге израильским военным приказано сократить активность в Газе до минимума. Разрешены будут только оборонительные действия.
До этого Трамп, получив ответ ХАМАС, заявил о приближении мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он поблагодарил все страны, которые содействовали этому процессу.
При этом есть данные, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сильно удивился заявлению Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру. Этому предшествовал призыв главы Белого дома немедленно прекратить израильские удары по сектору Газа.