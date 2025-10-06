Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:41, 6 октября 2025Экономика

Невозможность ЕК присвоить российские активы объяснили

ТАСС: ЕК не может присвоить российские активы из-за кредитов G7 Киеву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) не может присвоить замороженные российские активы из-за того, что проценты от их использования страны-члены «Группы семи» (G7) пообещали передать Киеву в качестве кредитов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в ЕК.

«У нас пока нет решения этого вопроса», — рассказал собеседник агентства.

В августе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжит максимизировать санкционное давление на Россию.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против конфискации замороженных активов Банка России в Euroclear. По его словам, такие шаги чреваты негативными последствиями для Бельгии как государства, в котором расположен депозитарий Euroclear.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник

    В США рассказали об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk Украине

    Путин утвердил список сведений о ценных бумагах при проверках

    Россиянам назвали способы уберечься от мошенников при покупке квартиры

    Названы цели ударов «Гераней» по Харькову

    Дачников научили готовить участок к зиме после сбора урожая

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА на российские регионы

    На Западе предрекли отставку Макрона

    Взрыв в Харькове сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости