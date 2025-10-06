Невозможность ЕК присвоить российские активы объяснили

ТАСС: ЕК не может присвоить российские активы из-за кредитов G7 Киеву

Еврокомиссия (ЕК) не может присвоить замороженные российские активы из-за того, что проценты от их использования страны-члены «Группы семи» (G7) пообещали передать Киеву в качестве кредитов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в ЕК.

«У нас пока нет решения этого вопроса», — рассказал собеседник агентства.

В августе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжит максимизировать санкционное давление на Россию.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против конфискации замороженных активов Банка России в Euroclear. По его словам, такие шаги чреваты негативными последствиями для Бельгии как государства, в котором расположен депозитарий Euroclear.

