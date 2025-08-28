Экономика
14:42, 28 августа 2025Экономика

В Еврокомиссии рассказали о судьбе замороженных активов России

Фон дер Ляйен: ЕК продвигается в вопросе использования замороженных активов РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз продолжит максимизировать санкционное давление на Россию. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее заявление опубликовано на сайте ЕК.

По ее словам, скоро Брюссель примет 19-й пакет ограничительных антироссийских мер, которые, как заметила фон дер Ляйен, будут весьма жесткими. Кроме того, ЕК продвигается вперед по вопросу использования на украинские нужды замороженных активов России.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против конфискации замороженных активов Банка России в Euroclear. По его словам, такие шаги чреваты негативными последствиями для Бельгии как государства, в котором расположен депозитарий Euroclear.

В аналогичном ключе высказался премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По его словам, если активы России будут конфискованы, то другие страны начнут уводить деньги из Европейского союза. В связи с этим он призвал оставить этот вопрос пока на той стадии, на которой он находится в настоящее время.

