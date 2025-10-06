Россия
Опубликовано предполагаемое видео уничтожения беспилотника ВСУ над регионом России

Опубликовано предполагаемое видео поражения дрона ВСУ над Нижегородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Опубликовано предполагаемое видео сбития дрона ВСУ над Нижегородской областью. Ролик разместил Telegram-канал Ni Mash.

В ночь на 6 октября украинские войска выпустили по России свыше 250 беспилотников.

На записи из Нижегородской области слышен гул, характерный для работающего двигателя беспилотника. Затем в небе происходит взрыв, после чего гул прекращается. Автор ролика эмоционально реагирует на происходящее.

Судя по времени, прошедшему от вспышки до хлопка, дрон был сбит в непосредственной близости от места съемки.

Также 6 октября система противовоздушной обороны сработала в Краснодарском крае.

