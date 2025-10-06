В курортном российском городе сработали системы ПВО

Глава Туапсинского района Бойко: В городе сработали системы ПВО

В Туапсинском районе Краснодарского края сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Спасибо нашим силам ПВО за работу! Вы наш надежный щит!» — написал Бойко.

До этого, в ночь на 6 октября, чиновник предупреждал о беспилотной опасности в районе. Он призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. В городе, по сообщениям очевидцев, прогремели взрывы.

По данным Минобороны, ВСУ за ночь выпустили по Краснодарскому краю 11 летательных аппаратов. Еще 62 дрона силы противовоздушной обороны сбили над Черным морем, омывающим регион. Всего за ночь ВСУ выпустили по России свыше 250 летательных аппаратов.