Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:32, 6 октября 2025Россия

Взрывы прогремели еще в двух российских городах

Shot: В районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, прозвучало минимум 10-15 взрывов со стороны Черного моря в районе Туапсе. Кроме того, они были слышны близ поселка Лазаревское.

По предварительным данным, силы ПВО уничтожают дроны на подлете, пишет канал. Местные власти призвали жителей укрыться в безопасных местах.

Ранее сообщалось о взрывах над Рязанью. По информации Shot, они также произошли над Дзержинском и Нижним Новгородом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    Золото обновило исторический максимум

    Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

    Назван возможный преемник Кука во главе Apple

    Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

    Раскрыта особая опасность рака мозга

    В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

    Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

    Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости