Взрывы прогремели еще в двух российских городах

Shot: В районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы

В районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, прозвучало минимум 10-15 взрывов со стороны Черного моря в районе Туапсе. Кроме того, они были слышны близ поселка Лазаревское.

По предварительным данным, силы ПВО уничтожают дроны на подлете, пишет канал. Местные власти призвали жителей укрыться в безопасных местах.

Ранее сообщалось о взрывах над Рязанью. По информации Shot, они также произошли над Дзержинском и Нижним Новгородом.