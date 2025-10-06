Поиски пропавшей 19-летней россиянки закончились трагедией

Под Новосибирском СК раскрыл замаскированное под исчезновение убийство девушки

В Новосибирской области следователи раскрыли расправу над 19-летней местной жительницей, замаскированную под исчезновение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 октября недалеко от города Тогучина нашли потерпевшую со следами насилия. Выяснилось, что 8 сентября она поссорилась с 21-летним сожителем. Он схватил нож и несколько раз ударил девушку. Тело подозреваемый забросал ветками и растительностью.

Молодого человека уже задержали. Решается вопрос б его аресте.

