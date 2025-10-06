Путешествия
19:01, 6 октября 2025Путешествия

Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

Иранец представился полицейским и обманул на деньги индийских туристов в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Приехавший в Таиланд мужчина вымогал деньги у индийских туристов. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, 1 октября 43-летний иранец Нуреддин Мортеза Иманаи вместе с другом арендовал мотоцикл и отправился на липовый патруль улицы Сукхумвит в Паттайе. Прикрыв лицо шлемом, мужчина представился полицейским и обманул гостей азиатской страны, «оштрафовав» их на 300 долларов (24,9 тысячи рублей).

Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
Правила въезда в Таиланд в 2025 году: нужна ли россиянам виза
Правила въезда в Таиланд в 2025 году:нужна ли россиянам виза
16 сентября 2025

Пострадавшие, 32-летний Гаганддип Сингх и 20-летний Прабхдип Сингх, сообщили о преступлении в полицию. Вскоре жителя Ирана арестовали. Выяснилось, что он просрочил визу пребывания на 39 дней. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность еще одного подозреваемого, причастного к преступлению.

Ранее мужчина захотел запечатлеть красоту побережья Таиланда и угодил в полицию. Шведского туриста обвинили в нарушении запрета, введенного Управлением гражданской авиации.

    Все новости