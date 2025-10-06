Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

Приехавший в Таиланд мужчина вымогал деньги у индийских туристов. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, 1 октября 43-летний иранец Нуреддин Мортеза Иманаи вместе с другом арендовал мотоцикл и отправился на липовый патруль улицы Сукхумвит в Паттайе. Прикрыв лицо шлемом, мужчина представился полицейским и обманул гостей азиатской страны, «оштрафовав» их на 300 долларов (24,9 тысячи рублей).

Пострадавшие, 32-летний Гаганддип Сингх и 20-летний Прабхдип Сингх, сообщили о преступлении в полицию. Вскоре жителя Ирана арестовали. Выяснилось, что он просрочил визу пребывания на 39 дней. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность еще одного подозреваемого, причастного к преступлению.

