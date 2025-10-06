Путешествующий по миру блогер назвал десять курортов «только для мужиков»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал десять курортов «только для мужиков», где отдых превращается в свободу без цензуры. Своим рейтингом он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Первое место, о котором рассказал автор публикации, — будапештские бани. «Мужики всех возрастов сидят в кипятке, пьют пиво и спорят, что важнее: футбол или политика. Я случайно сел рядом с дедами, которые обсуждали "Ливерпуль" — в итоге меня приняли за своего и заставили выпить три литра пива "для здоровья"», — пошутил он.

На второе место в своем рейтинге Тим поставил Кубу, а на третье — Таиланд. «Взял курс по муай-тай для начинающих. Спустя два дня понял: "начинающие" — это те, кому ломают нос чуть позже. Мужики в лагере жили в общаге, ели рис и каждый вечер проверяли, кто останется стоять после спарринга», — пояснил блогер.

Кроме того, путешественник включил в свой список Ирландию, где «мужики обсуждают, кто первый нырнет в ледяное озеро», Монголию, где «мужчины не отдыхают, а выживают», и Шотландию, где «мужики в килтах учат тебя различать "дымный" от "торфяного"». В подборке также оказались Сибирь, Лас-Вегас, Саудовская Аравия и Камбоджа.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столице Таиланда Бангкоке и описал его фразой «унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы». Он раскритиковал туристов, которые приезжают в этот азиатский город в поисках разврата.

