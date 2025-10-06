Путин присвоил наименование Херсонский одному из воюющих в зоне СВО полков

Президент России Владимир Путин присвоил трем воинским соединениям почетные наименования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.
Так, 20-й зенитный ракетный полк был удостоен наименования Херсонский.
Также глава государства присвоил 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны наименование Московская, а 6-й общевойсковой армии — Гвардейская.
Президент России присваивает почетные наименования соединениям, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. В сентябре гвардейское наименование получили 31-й инженерно-саперный и 91-й саперный полки.