Путин присвоил почетное наименование «гвардейские» двум воинским соединениям

Президент России Владимир Путин присвоил двум воинским соединениям почетное наименование «гвардейские». Соответствующие указы главы государства размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное наименование, как следует из указов, присвоено 31-му инженерно-саперному полку и 91-му саперному полку за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом в боевых действиях.

Ранее Путин сделал гвардейскими 30-ю артиллерийскую бригаду и 6-й инженерно-саперный полк. Соответствующие указы начали действовать 27 августа.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.