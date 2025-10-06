Силовые структуры
14:56, 6 октября 2025

Рецидивист расправился с медсестрой в российском общежитии

В Екатеринбурге задержали рецидивиста за убийство соседки-медсестры в общежитии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Мужчина расправился с 40-летней соседкой по общежитию на Агрономической улице в Екатеринбурге. Об этом стало известно E1.

Все произошло утром в понедельник, 6 октября. Жертвой злоумышленника стала медсестра.

По словам соседей, пьяный мужчина сначала ударил ножом сожительницу, а затем зашел в комнату медсестры. Женщина работала в отделении паллиативной помощи. У нее остался взрослый сын.

Подозреваемый в расправе уже задержан. До этого он был неоднократно судим.

Ранее сотрудники полиции задержали столяра, который избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в подмосковном Подольске в свой день рождения.

