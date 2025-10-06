Рецидивист расправился с медсестрой в российском общежитии

В Екатеринбурге задержали рецидивиста за убийство соседки-медсестры в общежитии

Мужчина расправился с 40-летней соседкой по общежитию на Агрономической улице в Екатеринбурге. Об этом стало известно E1.

Все произошло утром в понедельник, 6 октября. Жертвой злоумышленника стала медсестра.

По словам соседей, пьяный мужчина сначала ударил ножом сожительницу, а затем зашел в комнату медсестры. Женщина работала в отделении паллиативной помощи. У нее остался взрослый сын.

Подозреваемый в расправе уже задержан. До этого он был неоднократно судим.

