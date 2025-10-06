Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 6 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о риске лишиться премий на работе

Юрист Хаминский: Россиян могут лишить премий на работе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: mavo / Shutterstock / Fotodom

В некоторых случаях работающих россиян могут оставить без выплаты премий. Об этом RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист уточнил, что это возможно в нескольких случаях.

Эксперт советует обращать внимание на два документа: трудовой договор и положение о премировании. Там прописаны все условия, при которых полагается дополнительная выплата. Если есть нарушения, работодатель имеет право оставить работника без бонуса.

Чаще всего премий лишают за невыполнение планов и норм, опоздания, прогулы, а также если работник причинил компании материальный вред, нарушил технологические инструкции или правила охраны труда.

Результаты недавнего опроса показали, что только 22 процента сотрудников регулярно (каждый месяц или квартал) получают премии. 8 процентов получают бонусы за отдельные проекты, а 18 процентов — лишь в исключительных случаях. Тем не менее 15 процентов имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год, тогда как 26 процентов никогда не получали никаких премий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

    Возлюбленная Павла Дурова удивила подписчиков своей диетой

    Названы самые выгодные регионы для отдыха компанией на Новый год

    Семейную ипотеку захотели усовершенствовать

    Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

    Названо условие для новой встречи России и Украины

    Лидер одной из стран Евросоюза предсказал развал объединения

    Назван повышающий риск рака в 8,5 раза симптом

    Американские избиратели высказались о женщине-президенте США

    Залужный призвал Украину посмотреть в космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости