Россиян предупредили о риске лишиться премий на работе

Юрист Хаминский: Россиян могут лишить премий на работе

В некоторых случаях работающих россиян могут оставить без выплаты премий. Об этом RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист уточнил, что это возможно в нескольких случаях.

Эксперт советует обращать внимание на два документа: трудовой договор и положение о премировании. Там прописаны все условия, при которых полагается дополнительная выплата. Если есть нарушения, работодатель имеет право оставить работника без бонуса.

Чаще всего премий лишают за невыполнение планов и норм, опоздания, прогулы, а также если работник причинил компании материальный вред, нарушил технологические инструкции или правила охраны труда.

Результаты недавнего опроса показали, что только 22 процента сотрудников регулярно (каждый месяц или квартал) получают премии. 8 процентов получают бонусы за отдельные проекты, а 18 процентов — лишь в исключительных случаях. Тем не менее 15 процентов имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год, тогда как 26 процентов никогда не получали никаких премий.