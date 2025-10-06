Экономика
20:17, 6 октября 2025Экономика

Россиянам напомнили о важных действиях перед покупкой квартиры

Юрист Русяев: Перед покупкой жилья важно проверить отсутствие обременений
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Перед покупкой жилья важно проверить отсутствие обременений на объекте. Об этом россиянам напомнил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По словам эксперта, задолженность по коммунальным услугам может помешать процессу переоформления лицевых счетов. Юрист рекомендовал закрепить обязанность погасить долги за прежним владельцем и попросить его перед сделкой предъявить документы, подтверждающие погашение.

«Любые аресты и запреты снимаются до сделки. Наличие залога (ипотеки) у продавца предполагает участие банка и понятный порядок погашения с последующим снятием записи», — добавил Русяев.

Ранее юрист Роман Ляпунов предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры. Он отметил, что эта процедура требует получения согласия супруга дарителя, а также напомнил о невозможности отозвать дарение и вернуть имущество.

