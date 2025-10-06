Экономика
Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

Юрист Ляпунов: При дарении квартиры необходимо получить согласие супруга
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Дарение недвижимости является одним из самых популярных способов передать квартиру близким при жизни, однако у него имеются подводные камни как для дарителя, так и для получателя дара. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

В частности, он указал на необходимость получения согласия супруга дарителя и невозможность отозвать дарение и вернуть имущество. Кроме того, добавил Ляпунов, родственники дарителя могут оспорить сделку, если сочтут, что она совершена под давлением, в состоянии болезни или недееспособности.

Также юрист отметил, что после регистрации перехода права собственности бывший владелец уже не вправе распоряжаться жильем. По его словам, имеется риск оказаться без жилья и поддержки.

Ранее нотариус Иван Кашурин рассказал, какую недвижимость нельзя дарить даже близким. В частности, нельзя подарить жилье, приобретенное на средства маткапитала. Такую квартиру можно только продать, однако предварительно необходимо будет выделить доли супругу и всем детям, а также получить разрешение в органах опеки.

