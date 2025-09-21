Названы невозможные условия при оформлении сделок с недвижимостью

Нотариус Кашурин рассказал, какую недвижимость нельзя дарить даже близким

Далеко не каждая недвижимость может быть подарена, иногда даже самому близкому человеку. Об этом агентству «Прайм» рассказал российский нотариус Иван Кашурин.

По его словам, в первую очередь она должна быть оформлена в собственность дарителя юридически. Необходимо соблюсти все детали и нюансы в законодательстве.

Есть ситуации, когда квартира получена по наследству, однако человек не обращался для ее заверения к нотариусу, а принял подарок фактически, не подтвердив сделку. Это значит, что он прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался в жилье и проплачивает счета по коммунальным платежам. «Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам», — уточняет Кашурин.

При этом нельзя подарить земельный участок, где не все постройки имеют регистрацию. Также дарение невозможно с имуществом, которое несет обременение в виде ареста или залога, отметил юрист. Подарить приобретенную в браке недвижимость можно только с согласия супруга. В случае, если даритель владеет квартирой частичной, он не может подарить ее всю целиком.

Как объяснил эксперт, дарение не должно маскировать другие договоры, например, мены или купли-продажи. Нельзя подарить квартиру, купленную на средства маткапитала. Такое жилище можно только продать, но предварительно надо будет выделить доли супругу и всем детям. Для этого необходимо получить разрешение в органах опеки, заключил нотариус.

