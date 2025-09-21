Экономика
06:05, 21 сентября 2025

Названы невозможные условия при оформлении сделок с недвижимостью

Нотариус Кашурин рассказал, какую недвижимость нельзя дарить даже близким
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Далеко не каждая недвижимость может быть подарена, иногда даже самому близкому человеку. Об этом агентству «Прайм» рассказал российский нотариус Иван Кашурин.

По его словам, в первую очередь она должна быть оформлена в собственность дарителя юридически. Необходимо соблюсти все детали и нюансы в законодательстве.

Есть ситуации, когда квартира получена по наследству, однако человек не обращался для ее заверения к нотариусу, а принял подарок фактически, не подтвердив сделку. Это значит, что он прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался в жилье и проплачивает счета по коммунальным платежам. «Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам», — уточняет Кашурин.

При этом нельзя подарить земельный участок, где не все постройки имеют регистрацию. Также дарение невозможно с имуществом, которое несет обременение в виде ареста или залога, отметил юрист. Подарить приобретенную в браке недвижимость можно только с согласия супруга. В случае, если даритель владеет квартирой частичной, он не может подарить ее всю целиком.

Как объяснил эксперт, дарение не должно маскировать другие договоры, например, мены или купли-продажи. Нельзя подарить квартиру, купленную на средства маткапитала. Такое жилище можно только продать, но предварительно надо будет выделить доли супругу и всем детям. Для этого необходимо получить разрешение в органах опеки, заключил нотариус.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил безопасность использования биометрии при сделках с жильем. Он отметил, что такой вид заключения сделок безопаснее, чем в случае с другими методами удаленной идентификации.

