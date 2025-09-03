Экономика
01:10, 4 сентября 2025Экономика

Безопасность использования биометрии при сделках с жильем оценили

Специалист по кибербезопасности Мясоедов: Сделки с жильем по биометрии безопасны
Полина Кислицына (Редактор)

Использование биометрии при заключении сделок с жилье более безопасно, чем в случае с другими методами удаленной идентификации. Об этом заявил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с News.ru.

Эксперт отметил, что приобретение недвижимости онлайн не отменяет необходимости нотариального удостоверения, которому предшествуют согласование и подписание нескольких документов. «Это не покупка товара на каком-нибудь маркетплейсе. Требуется прохождение нескольких шагов. В частности, онлайн-сделка с недвижимостью не отменяет необходимости нотариального удостоверения. Для того чтобы вы подошли к этапу оплаты, вы должны до этого подписать и согласовать несколько документов. Таким образом, приходим к выводу, что сделка по биометрии действительно несет меньше рисков», — пояснил он.

Мясоедов также уточнил, что любые манипуляции, которые сопряжены с использованием электронных цифровых подписей, подвергаются шифровке. Помимо этого, продолжил специалист, они осуществляются за короткий срок, ключи изменяются в динамике постоянно. Так что, поспешил успокоить он, даже при взломе аккаунта к моменту «осуществления манипуляции» ключ будет уже нерелевантным. Между тем для того, чтобы сделка прошла благополучно, эксперт призвал соблюдать два важных правила — следить за электронной подписью и не разглашать ее данные неизвестным.

3 сентября стало известно, что с 1 июля следующего года дистанционные сделки с недвижимостью в России можно будет проводить при помощи биометрических данных.

