Россиянин решил судиться с соседкой из-за двери в ее квартиру

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на соседку, чтобы перевесить ее дверь

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на соседку из-за двери в ее квартиру, которая якобы неправильно висела и затрудняла мужчине проход. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов российского региона.

Мужчина, который подал иск, проживает в 11-й квартире, а ответчица — в 12-й. Россиянин указал в заявлении, что при открывании двери соседка блокирует ему проход и повреждает его дверь.

Кроме того, истец пожаловался, что в случае пожара не сможет оперативно эвакуироваться. Поэтому он хотел потребовать от соседки не только перевесить конструкцию, но и выплатить моральную компенсацию в 30 тысяч рублей. Однако женщина заявила, что ее дверь не создает ни для кого неудобств. Экспертиза подтвердила, что входная группа соответствует нормам и не мешает соседу проходить в квартиру. В результате суд отказал в удовлетворении всех требований петербуржца.

