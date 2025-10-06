В Москве стало сложнее продать квартиру

Риелтор Летенков: Вторичные квартиры в Москве стали продаваться на 27 % дольше

С начала 2025 года вторичные квартиры в Москве стали продаваться на 27 процентов дольше. В августе средний срок экспозиции составил 83 дня, об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Показатель августа стал одним из самых высоких за последние годы. Эксперты отмечают, что главная причина такой динамики — не сезонное ослабление спроса, а спад покупательского интереса в принципе. «Люди стали реже принимать решение о покупке, а сделки растягиваются», — объяснил генеральный директор агентства Валерий Летенков.

По его словам, летом спрос всегда снижается в связи с отъездом части покупателей, однако сейчас к этому добавились экономические ограничения. В том числе россияне не решаются на покупку из-за ипотеки под 16 процентов годовых. «Пока не произойдет заметного снижения ставки и смягчения условий по кредитам, сроки продажи будут оставаться высокими», — заключил Летенков.

