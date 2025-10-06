Метнувшая топор в полицейского россиянка осталась на свободе

На Чукотке суд дал 2 года условно женщине, бросившей топор в полицейского

Суд на Чукотке приговорил жительницу села Амгуэма, метнувшую топор в полицейского, к двум годам лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной в преступлении по статье 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

Установлено, что в ночь на 22 июня она в состоянии алкогольного опьянения била топором по дверям квартир соседей в жилом доме. На место прибыл участковый, который попытался ее остановить, однако в ответ женщина, угрожая, бросила топор в него. Как стало известно РИА Новости, россиянка промахнулась.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд направил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона.