Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 6 октября 2025Силовые структуры

Метнувшая топор в полицейского россиянка осталась на свободе

На Чукотке суд дал 2 года условно женщине, бросившей топор в полицейского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Суд на Чукотке приговорил жительницу села Амгуэма, метнувшую топор в полицейского, к двум годам лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной в преступлении по статье 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

Установлено, что в ночь на 22 июня она в состоянии алкогольного опьянения била топором по дверям квартир соседей в жилом доме. На место прибыл участковый, который попытался ее остановить, однако в ответ женщина, угрожая, бросила топор в него. Как стало известно РИА Новости, россиянка промахнулась.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд направил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики России

    Манекенщик в наряде с принтом голых гениталий появился на показе в Париже

    Голая россиянка сбежала из больницы сразу после операции

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости