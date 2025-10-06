Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 6 октября 2025Силовые структуры

Выбросивший дочь с балкона россиянин избежал колонии

В Екатеринбурге суд направил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение 32-летнего жителя Илью Иванова, который выбросил годовалую дочь с балкона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что преступление мужчина совершил 30 декабря 2023 года. В результате падения с пятого этажа ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Детское тело нашли спустя несколько дней в снегу под окнами дома.

Также стало известно, что Иванов вымогал более ста тысяч рублей у супруги, предлагая их украсть с рабочего места. Он же совершил разбойное нападение на знакомого — его целью были деньги, телевизор и компьютерная техника на 170 тысяч рублей.

Специалисты заключили: мужчина не осознает фактический характер своих действий, не может ими руководить, а значит, нуждается в направлении в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области следователи раскрыли расправу над 19-летней местной жительницей, замаскированную под исчезновение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Стало известно о госпитализации Кашпировского

    Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

    В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости