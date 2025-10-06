Выбросивший дочь с балкона россиянин избежал колонии

В Екатеринбурге суд направил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение 32-летнего жителя Илью Иванова, который выбросил годовалую дочь с балкона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что преступление мужчина совершил 30 декабря 2023 года. В результате падения с пятого этажа ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Детское тело нашли спустя несколько дней в снегу под окнами дома.

Также стало известно, что Иванов вымогал более ста тысяч рублей у супруги, предлагая их украсть с рабочего места. Он же совершил разбойное нападение на знакомого — его целью были деньги, телевизор и компьютерная техника на 170 тысяч рублей.

Специалисты заключили: мужчина не осознает фактический характер своих действий, не может ими руководить, а значит, нуждается в направлении в психиатрическую больницу.

