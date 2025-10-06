Ценности
18:46, 6 октября 2025

Российская журналистка в гигантской меховой шапке посетила иностранную вечеринку

Журналистка Мухина появилась в гигантской меховой шапке на вечере BoF
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Российская журналистка Екатерина Мухина появилась на иностранной вечеринке в необычном головном уборе и привлекла внимание фотографов. Снимки опубликованы на сайте издания The Business of Fashion.

Бывший главный редактор российской версии журнала Elle посетила гала-вечер BoF 500, где были представлены новые личности, формирующие мировую фэшн-индустрию. На ковровой дорожке она появилась в гигантской меховой шапке бренда Atelier Biser с разрезом для глаз, которая полностью закрывала ее лицо и шею.

Помимо Мухиной, на мероприятии были замечены Ким Кардашьян, Эвелина Хромченко, Стелла Максвелл, Ольга Карпуть, Хайди Клум, Наташа Поли и другие знаменитости.

Ранее стало известно, что Оксану Самойлову отказались пускать на показ Balenciaga.

