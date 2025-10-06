Российские войска защитят от высокоточного оружия при помощи «МАРСа»

«Калашников»: Заказчику отправят КИЗ «МАРС» для защиты от высокоточного оружия

Российские войска получат комплексы «МАРС», которые обеспечат защиту от высокоточного оружия. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Отмечается, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») отправит заказчику первую партию комплексов индивидуальной защиты (КИЗ) «МАРС».

КИЗ предназначен для оптико-электронного подавления систем наведения управляемых боеприпасов. В состав комплекса входят датчик ветра, обнаружитель лазерного облучения, аппаратура управления, а также пусковые установки и аэрозольные боеприпасы.

Датчики «МАРСа» обеспечивают круговое сканирование территории, а при обнаружении угрозы происходит отстрел аэрозольных боеприпасов в направлении атаки. Распыляющиеся вещества нарушают управление снарядом, который продолжает полет вслепую.

В сентябре стало известно, что ЦНИИточмаш поставил заказчику партию аэрозолеобразующих боеприпасов. Они способны за несколько секунд создать непроницаемое аэрозольное облако протяженностью 80-90 метров.