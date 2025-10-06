Россия
Российскому подростку на фуд-корте выстрелили в лицо из ракетницы

В Петербурге 15-летнему подростку на фуд-корте выстрелили в лицо из ракетницы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 15-летнему подростку на фуд-корте в торговом комплексе «Норд» выстрелили в лицо из ракетницы. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в заведении находилась группа школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Предположительно, один из мальчиков взял у другого пусковое устройство «сигнал охотника», зарядил его и выстрелил подростку в лицо.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции нашли на месте 15-летнего учащегося лицея с ранением лица и двух подростков: 14-летнего семиклассника и 15-летнего подростка, который пренебрегает учебой. Несовершеннолетних допросили и передали родителям, пострадавшего отвезли в больницу.

Оперативники изъяли с места происшествия ракетницу, металлический шарик и отпечатки пальцев. Устройство направят на экспертизу, также изучат записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Красноярске подросток выстрелил из ракетницы в толпу, двое получили ссадины.

    Все новости