10:57, 26 сентября 2025

Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

В Красноярске подросток выстрелил из ракетницы в толпу, двое получили ссадины
Любовь Ширижик
В центре города Красноярска 17-летний подросток выстрелил в толпу из ракетницы рядом со зданием оперы. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видна яркая вспышка и разбегающиеся люди. Подросток выстрелил из ПУ-4 и сбежал. Двое пострадавших получили ссадины.

Полиция задержала стрелявшего. Он заявил, что хотел задержать толпу, вредить никому не хотел. Тем не менее против юноши возбудили уголовное дело. Скоро он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что на Урале во дворе жилого дома мужчина в спортивном костюме устроил стрельбу. Жильцы сняли его на видео.

