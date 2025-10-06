Россия
СК возбудил дело из-за взрыва в многоэтажке в российском городе

СК ЛНР возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в многоэтажке в Красном Луче
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Следственный комитет (СК) Луганской Народной Республики возбудил уголовное дело в связи со взрывом газа в жилом многоквартирном доме в Красном Луче. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В доме произошло обрушение кровли и двух этажей.

В настоящий момент следователи уже допросили жильцов, сотрудников газовой службы и управляющей компании. Для исследования изымается газоиспользующее оборудование. Кроме того, были назначены необходимые судебные экспертизы.

Контроль за расследованием дела взял на себя руководитель республиканского Следкома. Сейчас рассматриваются несколько версий случившегося. Точную причину установят после того, как специалисты проведут широкий спектр следственных действий.

5 октября сообщалось, что в результате инцидента со взрывом газа в многоэтажке в Красном Луче пострадала 63-летняя пенсионерка. Врачи диагностировали у нее острую реакцию на стресс и гипертонический криз. Взрыв произошел примерно в 11:35 по московскому времени и повредил несколько квартир на четвертом этаже.

