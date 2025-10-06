Слепой с рождения мужчина раскрыл причины нежелания обрести зрение

27 летний пользователь Reddit из Ирландии с ником Street-Trick-1088 рассказал, что родился полностью слепым. При этом, по словам мужчины, он не хотел бы начать видеть, даже если бы появились медицинские технологии, дающие такую возможность.

«Нет, потому что мне придется учиться видеть с нуля. И я вообще не удивлюсь, если части моего мозга, отвечающие за зрение, не будут работать, поскольку они никогда не использовались», — написал автор.

Мужчина отметил, что теоретически понимает концепцию зрения, однако не может представить себе ничего конкретного, когда думает об этом. При этом сны его состоят преимущественно из воображаемых звуков, слов и прикосновений.

«В чем моя жизнь лучше, чем у зрячего человека? Пожалуй, мои счета за электричество намного ниже», — пошутил Street-Trick-1088.

