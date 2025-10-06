Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:47, 6 октября 2025Россия

Россиян предупредили о риске увольнения за просмотр соцсетей в рабочее время

Юрист Хаминский: Чтение соцсетей на работе может быть дисциплинарным проступком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах может быть признана дисциплинарным проступком. Об этом в разговоре с RT предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он уточнил, что такое может быть в случае, если работодатель пропишет в трудовом договоре, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей. «В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения», — сказал собеседник телеканала, отметив, что увольнение может назначаться лишь в крайних случаях.

По словам Хаминского, просмотр на рабочем месте соцсетей обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем. Исключение может быть предусмотрено только для SMM-менеджеров, добавил он. В остальных случаях в свободном распоряжении работников есть обеденный перерыв, подчеркнул эксперт.

Ранее уральская чиновница лишилась работы из-за выложенных в соцсеть фотографий. Женщина не вышла на работу, сославшись на болезнь ребенка, но на самом деле она поехала в Сочи, где приняла участие в марафонском забеге. Фотографии с мероприятия служащая выложила в сеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    Золото обновило исторический максимум

    Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

    Назван возможный преемник Кука во главе Apple

    Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

    Раскрыта особая опасность рака мозга

    В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

    Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

    Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости