Сотни туристов удалось эвакуировать из снежной ловушки на Эвересте

Спасатели эвакуировали сотни туристов из снежной ловушки на Эвересте

Сотни туристов на восточном склоне Эвереста в Тибете, оказавшихся в ловушке из-за сильнейшего за последние годы снегопада, были эвакуированы спасателями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Отмечается, что 350 человек прибыли в ближайший город Цюйдан, с более чем 200 туристами удалось наладить связь.

Китайская газета «Саньсян душибао» писала, что около тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете. Метель началась в субботу, после чего видимость резко снизилась до одного метра. На некоторых участках маршрута снегопад был настолько сильным, что полностью засыпало палатки. Из-за глубокого снега, продолжающихся осадков и плохой видимости туристы не могли спуститься самостоятельно.

