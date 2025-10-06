Из жизни
20:05, 6 октября 2025Из жизни

Сталкерша добралась до принца Гарри во время его визита в Лондон

Одержимая принцем Гарри незнакомка дважды приблизилась к нему в Лондоне
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Принц Гарри, герцог Сассекский, столкнулся с угрозой во время своего недавнего пребывания в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время визита принца в Лондон одержимая им незнакомка дважды сумела приблизиться к нему на расстояние в несколько метров. 9 сентября женщине-сталкеру удалось проникнуть в охраняемую зону отеля, где герцог присутствовал на церемонии награждения благотворительной организации WellChild. Затем, двумя днями позже, ее перехватил один из помощников принца Гарри возле Исследовательского центра по изучению взрывных травм, где не было полицейских.

По данным издания, эта женщина внесена в список лиц, известных своей навязчивой одержимостью королевской семьей, который был составлен частным детективным агентством для службы безопасности принца. Состояние ее психического здоровья неизвестно, однако есть данные, что в прошлом она якобы преследовала герцога по всему миру. Ее видели даже в Нигерии в мае 2024 года, когда принц приехал туда с трехдневным визитом.

Полицейская охрана принца Гарри, финансируемая из госбюджета, была отозвана в 2020 году, после того как он и Меган Маркл объявили о переезде в США и отказе от исполнения королевских обязанностей. При этом столичная полиция добровольно предоставила принцу личную охрану на день церемонии WellChild во время его сентябрьского визита. По данным анонимных источников, Гарри чувствовал себя «брошенным» из-за необходимости самостоятельно оплачивать свою безопасность до конца визита.

Бывший глава контртеррористического управления Великобритании Нил Басу назвал ошибкой решение не проводить формальную оценку рисков для герцога. Он отметил, что угроза со стороны одержимых лиц является самой сложной для предотвращения.

Ранее принц Гарри обвинил придворных в намеренном саботаже его попыток примириться с отцом после публикации в The Sun. Заметка, в которой журналисты ссылались на источники из Букингемского дворца, описывала его встречу с отцом как «очень официальную». Представитель принца заявил, что цитаты из публикации являются «чистым вымыслом» и что «источники намерены саботировать любые попытки примирения между отцом и сыном».

.
