19:15, 6 октября 2025

Страна БРИКС попросила Трампа отменить пошлины

Да Силва: Необходимо отменить пошлины США на бразильские товары
Кирилл Луцюк
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорил по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правительство этой страны БРИКС.

В ходе этих переговоров да Силва заявил о необходимости отмены пошлин, которые власти США ввели на бразильские товары. Кроме того, он призвал Вашингтон отказаться от ограничительных мер, введенных в отношении бразильских чиновников.

Отмечается, что беседа продлилась около получаса и прошла в дружеской обстановке. Кроме того, главы двух государств смогли договориться о личной встрече в ближайшее время.

В начале августа Лула да Силва говорил, что прямые торговые переговоры с Трампом после введенных 50-процентных пошлин США станут для него «унижением». Впрочем, тогда же он заявил о нежелании его страны вводить взаимные тарифы и пообещал не отказываться от переговоров на уровне правительств. Президент Бразилии сказал, что позвонит Трампу, когда ему подскажет интуиция.

